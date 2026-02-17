Cagliari, manomette il bracciale elettronico e aggredisce carabinieri: 50enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato nella notte un 50enne cagliaritano, pensionato e con precedenti, accusato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’uomo si trovava già in regime di arresti domiciliari con l’obbligo di monitoraggio tramite braccialetto elettronico. Il blitz è scattato quando la centrale operativa ha ricevuto un segnale di allerta automatico dal dispositivo, che risultava privo di alimentazione elettrica. Una volta giunti nell’abitazione per controllare l’anomalia, i militari si sono trovati di fronte a una situazione di estrema tensione.

L’indagato, invece di collaborare per ripristinare il collegamento tecnico, ha aggredito verbalmente i Carabinieri con pesanti insulti e minacce. La situazione è precipitata quando il cinquantenne, in preda a un accesso d’ira, ha divelto il braccialetto e lo ha scagliato con violenza a terra, distruggendolo, per poi tentare di aggredire fisicamente gli operanti.

Dopo essere stato immobilizzato e condotto negli uffici del Comando Provinciale per le procedure di rito, l’uomo è stato nuovamente posto ai domiciliari. Nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio 2026, comparirà davanti all’Autorità Giudiziaria per il processo con rito direttissimo.

