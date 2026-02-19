Padru, dispersa durante un passeggiata in campagna: salvata l’escursionista

Dopo essere stata raggiunta, l’escursionista è stata messa in sicurezza e scortata fuori dall’area a rischio

Un’operazione di soccorso si è conclusa con successo nel tardo pomeriggio di ieri nelle zone rurali di Padru, dove una donna rimasta bloccata durante un’escursione è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco di Olbia. L’allarme è scattato al calar del sole, quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un’escursionista in evidente stato di necessità tra i sentieri impervi della zona.

I soccorritori del distaccamento locale, supportati dalla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti a individuare rapidamente la posizione della donna nonostante le difficoltà morfologiche del terreno. Dopo essere stata raggiunta, l’escursionista è stata messa in sicurezza e scortata fuori dall’area a rischio.

All’intervento, coordinato con tempestività, hanno collaborato attivamente anche il personale del Corpo Forestale e alcuni residenti dell’area, il cui aiuto è risultato prezioso per accelerare le operazioni di ricerca prima che l’oscurità rendesse il recupero più complesso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it