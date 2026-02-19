Carbonia, garage incendiato: a fuoco il soffitto e diversa attrezzatura presente

Il fuoco ha completamente distrutto le attrezzature custodite nel deposito e ha gravemente compromesso la stabilità strutturale del garage

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, intorno alle ore 21:00, in un locale adibito a officina e deposito attrezzi situato in via Asproni, nel cuore di Carbonia. Le fiamme, nate all’interno del garage, hanno rapidamente guadagnato vigore estendendosi fino alle travi portanti in legno della copertura di un’abitazione attigua, un edificio sviluppato interamente al piano terra.

L’emergenza ha richiesto l’intervento massiccio dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia, che sono stati prontamente affiancati dai colleghi di Iglesias. Per domare il rogo è stato necessario l’impiego di un’autobotte supplementare, fondamentale per garantire il rifornimento idrico durante le fasi più critiche dell’operazione. Nonostante la complessità dell’intervento, protrattosi per diverse ore, non sono stati segnalati feriti o intossicati tra i residenti.

I danni materiali risultano ingenti: il fuoco ha completamente distrutto le attrezzature custodite nel deposito e ha gravemente compromesso la stabilità strutturale del garage, che è stato dichiarato inagibile. Una volta concluse le manovre di spegnimento e la successiva bonifica dell’area, i tecnici del 115 hanno effettuato i primi rilievi per identificare l’innesco del rogo e accertare se la natura dell’incendio sia stata accidentale o dolosa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it