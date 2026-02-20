Omicidio Tonino Pireddu, la fidanzata: “Ci sono pochi uomini come era lui”

Manuela Porcheddu, ha voluto sfogare tutto il suo dolore e la sua rabbia per l’omicidio del fidanzato Tonino Pireddu, a Orani, colpito alla schiena con alcuni colpi di fucile.

“Chi lo conosceva sa esattamente com’era Tonino, era un

uomo e non solo con la U maiuscola, pronto ad aiutare tutti compresi animali indifesi, era l’uomo che io ho scelto come compagno di vita perché a differenza di tutto quello che si sente oggi, lui era capace di amarmi veramente in ogni modo una donna vada amata, un uomo che avrebbe dato la vita per me e non come tanti che la tolgono, e me lo dimostrava ogni giorno”, scrive Manuela.

“Chissà cosa ha fatto lui per “giustificare” un gesto del genere è una cosa ignobile e crudele come chi quel gesto lo ha fatto davvero, quindi vorrei dire a queste persone, che Tonino se discuteva con qualcuno era sempre pronto ad un confronto sano e civile perché lui non voleva attriti con nessuno”.

Infine un caro saluto al suo fidanzato: “lo purtroppo non ho più il mio Tonino, e senza di lui forse nemmeno io sarò piu quella Manuela che tutti conoscono, lui era la mia metà, il mio tutto, il mio cuore, e come diceva lui “uno come me non lo troverai più” è vero, come lui ce ne sono pochi e sono destinati a persone fortunate, e io lo ero e lo sarò sempre”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it