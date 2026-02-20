Maracalagonis, abbattuto un albero pericolante: chiuso tratto della 554

Per limitare i disagi, è stata predisposta una riorganizzazione della viabilità che prevede il dirottamento dei mezzi su altre strade

A causa di un intervento urgente mirato alla rimozione di una pianta instabile che minaccia la sicurezza stradale, la circolazione sulla strada statale 554 “Cagliaritana” è attualmente interdetta al traffico. Il blocco interessa il tratto compreso tra i chilometri 16,200 e 18,300, nel territorio comunale di Maracalagonis.

Per limitare i disagi, è stata predisposta una riorganizzazione della viabilità che prevede il dirottamento dei mezzi provenienti dalla statale verso la strada provinciale 15, con successivo inserimento sulla provinciale 95. Gli automobilisti che viaggiano invece sulla medesima arteria in direzione del capoluogo vengono indirizzati verso le strade interne dell’abitato.

Il personale dell’Anas è già operativo sul luogo per coordinare le operazioni di abbattimento e monitorare il flusso veicolare, lavorando con l’obiettivo di ristabilire il normale transito nel più breve tempo possibile, non appena saranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza.

