Cagliari, Giulini cede un altro 29% di quote: Fiori e Gupta detengono ora il 49%

Il Cagliari ha ufficializzato un nuovo step nel riassetto della propria compagine azionaria: il socio di maggioranza Fluorsid Group ha infatti perfezionato la cessione di un ulteriore 29% delle quote.

A rilevare il pacchetto azionario è un gruppo di investitori statunitensi che fa capo a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Con questa operazione, la partecipazione della cordata americana sale complessivamente al 49% del capitale sociale. Pur restando una partecipazione di minoranza, si tratta di una “minoranza qualificata” di grande peso, che vede Fluorsid mantenere il controllo del club ma con un partner internazionale ora molto più solido e coinvolto.

L’ingresso massiccio dei capitali americani non è solo un’operazione finanziaria, ma un pilastro della strategia futura della società. Gli obiettivi dichiarati sono ambiziosi: accelerare l’iter per la costruzione del nuovo stadio e potenziare la struttura patrimoniale e organizzativa del club.

