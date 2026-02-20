Olbia, brutto scontro nella sopraelevata: ci sono alcuni feriti

La mattinata di oggi ha fatto registrare pesanti criticità lungo la sopraelevata di Olbia, dove un sinistro avvenuto poco dopo le 8:30 ha paralizzato il traffico urbano. L’incidente, che parrebbe aver causato il ferimento di alcune persone, ha innescato una paralisi quasi totale della circolazione in direzione sud, proprio durante il picco di percorrenza dei pendolari. In breve tempo, le ripercussioni del blocco si sono estese a macchia d’olio sull’intero reticolo stradale cittadino, creando una congestione diffusa e rendendo estremamente difficoltosi gli spostamenti.

La situazione è apparsa particolarmente complessa all’interno del tunnel cittadino, dove lunghe file di veicoli hanno intrappolato gli automobilisti diretti verso il centro e quelli in fase di uscita. Questo collo di bottiglia ha causato un sensibile incremento dei tempi di viaggio, mettendo a dura prova la pazienza di chi si spostava per lavoro.

Sul luogo dell’impatto è intervenuta la Polizia Stradale per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della zona, avviando contestualmente i rilievi tecnici indispensabili per definire l’esatta dinamica del tamponamento e accertare le responsabilità.

