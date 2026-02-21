Meteo Sardegna, weekend di tregua con sole e temperature in aumento

Dopo le recenti turbolenze atmosferiche e le raffiche di burrasca che hanno flagellato l’isola, la Sardegna si prepara a un radicale cambio di scenario. Le previsioni per il weekend confermano una decisa rimonta dell’alta pressione, che garantirà stabilità e un sensibile incremento delle temperature su tutto il territorio regionale.

Il miglioramento sarà evidente già dalle prime ore di sabato 21 febbraio. Sebbene la giornata possa aprirsi con locali foschie e banchi di nebbia nelle vallate dell’entroterra, il sole prenderà rapidamente il sopravvento. La vera notizia riguarda il calo dell’intensità del vento, che lascerà spazio a un’atmosfera più calma e a un progressivo riscaldamento dell’aria.

Per domenica 22 febbraio si attende l’apice di questa fase di bel tempo. Il cielo si presenterà ovunque terso e la colonnina di mercurio salirà verso valori decisamente piacevoli, regalando una giornata dal sapore quasi primaverile. I venti soffieranno deboli, rendendo le zone costiere e i rilievi mete ideali per i primi scampoli di attività all’aperto della stagione.

Le proiezioni indicano che questo corridoio di bel tempo rimarrà aperto almeno sino a lunedì, grazie a un campo anticiclonico che terrà lontane le perturbazioni.

