Brotzu, inaugurati il nuovo Obi del Pronto Soccorso e servizio di Aferesi

Nella mattinata odierna, la Presidente della Regione e assessora alla Sanità, Alessandra Todde, ha presieduto il taglio del nastro per due nuovi reparti strategici dell’ospedale San Michele di Cagliari: l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso e il servizio di Aferesi. La visita alle strutture dell’ARNAS “G. Brotzu” è avvenuta alla presenza dei vertici aziendali, tra cui il direttore generale Maurizio Marcias, e dei responsabili delle aree interessate.

Il nuovo reparto OBI è stato concepito come un elemento cardine per decongestionare l’area di emergenza. La struttura permetterà di monitorare i pazienti in modo costante e multidisciplinare, ottimizzando le tempistiche per l’invio nei reparti di degenza e garantendo una maggiore sicurezza nelle cure, alleggerendo al contempo il carico di lavoro del Pronto Soccorso.

Sul fronte delle cure d’avanguardia, il potenziamento del Servizio di Aferesi eleva gli standard qualitativi del Centro di Immunoematologia. Questo investimento permette al Brotzu di consolidare la propria eccellenza nel trattamento di patologie ad alta complessità, garantendo procedure avanzate che spaziano dalla plasmaferesi terapeutica fino alla raccolta di cellule staminali indispensabili per le innovative terapie geniche e CAR-T.

