Sassari, via libera dal comune per i lavori allo stadio “Vanni Sanna”

La giunta comunale di Sassari, guidata dal sindaco Giuseppe Mascia, ha approvato il piano esecutivo destinato al restyling e alla messa in sicurezza delle strutture sportive della Sef Torres. L’operazione, dal valore complessivo di un milione e cento mila euro, è stata presentata dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Sanna e si concentra sul potenziamento dei principali poli atletici della città.

Per quanto riguarda il calcio, lo stadio Vanni Sanna subirà una profonda trasformazione del sistema di illuminazione, che sarà totalmente sostituito insieme all’intero impianto elettrico di supporto, a cui si aggiungerà l’installazione di nuovi tornelli per la gestione degli ingressi. Sul fronte del tennis, l’attività edilizia si focalizzerà sul campo centrale attraverso l’estensione della copertura esistente e il risanamento delle gradinate tramite interventi di impermeabilizzazione. La logistica dell’area sarà inoltre migliorata con la creazione di un accesso carrabile da via Romita dedicato ai mezzi di manutenzione.

Il progetto non si ferma però alle strutture storiche, introducendo novità moderne come il tracciamento di uno spazio dedicato al pickleball e la sistemazione del terrazzo della palestra. A completare il quadro dei lavori sarà l’impermeabilizzazione delle coperture e la costruzione di una nuova pergola che si integrerà armoniosamente con la club house del centro, rendendo l’intero complesso più funzionale e accogliente per gli sportivi sassaresi.

