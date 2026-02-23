Oristano, nel weekend 13 denunce per droga, alcol e guida senza patente

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano ha tracciato il bilancio di un’intensa attività di monitoraggio stradale e del territorio condotta durante l’ultimo fine settimana, conclusasi con una serie di provvedimenti significativi. L’operazione, che ha visto i militari della Compagnia oristanese impegnati in un servizio straordinario tra il capoluogo e i comuni limitrofi, ha portato alla denuncia di dieci persone per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Tra i conducenti fermati, uno è risultato positivo anche all’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre altre due persone sono state segnalate alla Prefettura per violazioni amministrative. Il quadro delle irregolarità si è completato con il deferimento di due automobilisti sorpresi al volante senza aver mai ottenuto la licenza di guida e accusati di aver ignorato i vincoli di custodia su mezzi già sottoposti a fermo.

Nel corso delle attività sono state identificate complessivamente 102 persone, di cui quasi un quinto già note agli archivi delle forze dell’ordine, e sono stati ispezionati 63 veicoli. Per ogni conducente che ha superato i limiti alcolemici consentiti, rilevati tramite l’utilizzo dell’etilometro, i militari hanno proceduto al ritiro immediato del documento di guida.

I controlli non si sono limitati alla viabilità principale, ma hanno interessato anche i locali pubblici e le zone periferiche della provincia, con l’obiettivo primario di prevenire i sinistri stradali causati dall’abuso di alcolici e di contrastare la diffusione delle droghe, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione.

