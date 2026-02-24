Incidenti stradali in Sardegna, sull’Isola tasso di mortalità più alto d’Italia

Rules, l’iniziativa formativa sulla sicurezza stradale promossa dalla Fondazione Unipolis e dai Consigli Regionali Unipol. Durante l’incontro sono stati analizzati i numeri preoccupanti che caratterizzano la viabilità sarda nell’anno 2024, periodo in cui l’isola ha contato 3.583 incidenti con lesioni, 113 decessi e quasi cinquemila feriti. Analizzando il territorio nel dettaglio, la provincia di Cagliari ha contribuito a questo bilancio con 1.029 sinistri, costati la vita a 23 persone e causando il ferimento di altre 1.322.

L’elemento più critico emerso dal dossier riguarda l’indice di mortalità regionale, che con 3,2 vittime ogni 100 incidenti si rivela quasi il doppio rispetto alla media nazionale di 1,7. Tale rapporto di gravità pone la Sardegna in una posizione di triste primato in Italia, confermandola come la regione dove gli scontri stradali hanno le conseguenze più letali.

Questo scenario drammatico si riflette anche sull’economia, con un costo sociale che per la sola Sardegna ha raggiunto i 471 milioni di euro nel 2024, inserendosi in una voragine nazionale che supera i 18 miliardi di euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it