L’idea nel dibattito sul dopo Milano-Cortina: “Lo dico col sorriso, ma non è uno scherzo” le parole di Ugo Cappellacci

Cappellacci lancia l’idea: “Olimpiadi in Sardegna, perché no?”

Una provocazione o forse un’idea da sviluppare meglio. L’ex governatore sardo ed attuale deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci lancia la proposta di organizzare le Olimpiadi del 2040 in Sardegna.

“Bene l’entusiasmo di Renzi per la sua Firenze e bene la visione di lungo periodo, ma se si aprisse una riflessione italiana sul dopo Milano-Cortina, noi una candidatura la mettiamo sul tavolo con serietà: Sardegna 2040 per le Olimpiadi estive. Lo dico con il sorriso, ma non per scherzo” le parole del presidente della Commissione Affari Sociali della Camera.

Secondo Cappellacci, il modello diffuso scelto per i Giochi invernali rappresenta un esempio replicabile: “Dimostra che i grandi eventi possono valorizzare territori ampi, identitari e capaci di raccontare il Paese”. In questa prospettiva, la Sardegna avrebbe “caratteristiche solide: attrattività internazionale, capacità di accoglienza, clima favorevole e una forte identità”.

A sostegno della proposta, il deputato richiama anche l’appuntamento con la vela internazionale e la prima regata preliminare della 38ª America’s Cup si terrà a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. Evento che, sottolinea, “conferma la credibilità organizzativa dell’isola”.

“Una candidatura olimpica richiede visione, infrastrutture, investimenti e una regia nazionale forte. Proprio per questo bisogna iniziare a pensarci per tempo”, conclude Cappellacci, lanciando così l’idea di una possibile Sardegna 2040 nel panorama delle future Olimpiadi estive.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it