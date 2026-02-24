Polonara rassicura dopo l’operazione al cuore: “Intervento andato bene”

Un’operazione che segna un passo in più verso il ritorno a una vita normale e, chissà, anche al basket. “Intervento andato bene! Grazie per i tanti messaggi e il solito calore” ha scritto sui social Achille Polonara, cestista della Dinamo Sassari che sta affrontando una dura battaglia contro la leucemia.

Polonara ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo l’ultima operazione affrontata a Bologna. Un intervento al cuore programmato per l’impianto di un piccolo dispositivo, un “ombrellino” cardiaco necessario a risolvere una criticità emersa durante il periodo di coma affrontato nei mesi scorsi. L’operazione si è conclusa senza complicazioni e l’atleta sta bene.

Per il campione anconetano si tratta dell’ennesima prova superata in un percorso segnato da sfide durissime: nel 2023 aveva combattuto contro una neoplasia testicolare, mentre dal 2025 affronta una leucemia mieloide acuta. Una battaglia personale e sportiva che lo ha visto sostenuto dall’affetto della famiglia, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del basket.

Ora, con l’intervento riuscito, per Polonara si apre un nuovo capitolo all’insegna della speranza e del ritorno graduale alla normalità.

