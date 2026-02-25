Mores, mezzo chilo di marijuana in casa: due uomini denunciati

I Carabinieri della Stazione di Mores hanno denunciato due uomini con l’accusa, a vario titolo, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un ordinario servizio di controllo alla circolazione stradale nel centro del paese, i militari dell’Arma hanno fermato un’auto con a bordo i due soggetti. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire circa 23 grammi di marijuana nella loro disponibilità.

I controlli sono stati quindi estesi alle abitazioni. A casa di uno dei due uomini sono stati trovati e sequestrati ulteriori 420 grammi circa di marijuana in infiorescenze, oltre a un bilancino di precisione ritenuto utile per la suddivisione delle dosi. Complessivamente sono stati sequestrati circa 443 grammi di sostanza stupefacente.

Nel medesimo contesto operativo, i militari della Compagnia dei carabinieri di Ozieri hanno proceduto nei confronti di entrambi al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni regolarmente detenute, nonché dei relativi titoli autorizzativi. La droga e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

