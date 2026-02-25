Villasor, evade dai domiciliari per rubare in casa di un anziano: 28enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato in flagranza un 28enne di origini marocchine, sorpreso a svaligiare l’abitazione di un anziano mentre si trovava teoricamente confinato agli arresti domiciliari. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, deve ora rispondere delle accuse di furto in abitazione ed evasione.

L’operazione è scattata nel cuore della notte a Villasor, quando una segnalazione ha allertato i militari circa la presenza di un intruso nella casa di un pensionato di 93 anni. L’intervento immediato dell’Aliquota Radiomobile e della stazione locale ha permesso di bloccare il malvivente proprio all’interno dell’immobile. La perquisizione ha confermato i sospetti: il 28enne nascondeva diversi oggetti appena sottratti all’anziano, refurtiva che è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.

Dagli accertamenti è emerso un quadro ancora più grave: l’uomo avrebbe dovuto trovarsi nella propria residenza, essendo sottoposto a una misura cautelare emessa pochi giorni fa dal Tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia. Violando gli obblighi di legge, il giovane era evaso per compiere il furto. Dopo le formalità in caserma, l’arrestato è stato trasferito presso il Tribunale di Cagliari per il processo con rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi.

