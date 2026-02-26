Parma-Cagliari, i convocati di Pisacane: si rivede Folorunsho

Tutto pronto per Parma-Cagliari, gara valida per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 in programma venerdì 27 febbraio alle 20.45 allo stadio Stadio Tardini. Per la trasferta in Emilia, l’allenatore Fabio Pisacane ha convocato 23 calciatori.
Torna a disposizione Michael Folorunsho, assente da 2 mesi dopo il tremendo scontro con il palo in occasione dell’importantissima rete con il Pisa. Una dinamica che gli ha procurato un importante fastidio al ginocchio che ha richiesto un intervento chirurgico.
In lista anche tre giovani dell’Under 20: i centrocampisti Ivan Sulev con maglia numero 38 e Roberto Malfitano con la 40, oltre all’attaccante Paul Mendy in maglia numero 31, chiamati a rinforzare il gruppo per una sfida delicata in chiave salvezza.
Ecco la lista completa:
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it