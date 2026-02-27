Paura nella notte a Pirri, automobile incendiata in via Orifiamma

Giunti tempestivamente sul luogo con un'autopompa serbatoio, i soccorritori hanno domato il rogo ed evitato che la situazione degenerasse

Poco prima dello scoccare della mezzanotte di ieri, giovedì 26 febbraio, un incendio ha distrutto un’automobile parcheggiata in via Orifiamma, nella municipalità di Pirri. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato di una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Giunti tempestivamente sul luogo con un’autopompa serbatoio, i soccorritori hanno domato il rogo ed evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Oltre all’auto avvolta dalle fiamme, il calore e il fumo hanno causato lievi danni ad altri due veicoli che si trovavano in sosta nelle immediate vicinanze.

Dopo aver messo in sicurezza l’intera zona, gli operatori hanno effettuato i primi rilievi tecnici per risalire alle origini del rogo. Fortunatamente, non si segnalano feriti o intossicati.

