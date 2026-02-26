Sassari, operaio cade in una cisterna di 5 metri: il salvataggio | Video

Intervento di soccorso nel pomeriggio a Sassari, dove intorno alle 15 una squadra dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il supporto di una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dalla Centrale, è intervenuta in via Buddi Buddi, all’incrocio con la Sp 81, per un soccorso a persona.

Un dipendente di una ditta impegnata in alcuni lavori è precipitato all’interno di una cisterna di pompaggio profonda circa 5 metri. All’arrivo sul posto, il personale del 118 ha immediatamente avviato le manovre di stabilizzazione del ferito che presentava diverse fratture.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse, rendendo necessario l’utilizzo di tecniche Saf avanzate. Dopo essere stato immobilizzato su una barella spinale, l’uomo è stato riportato in superficie e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal per gli accertamenti di competenza.

Di seguito le immagini del salvataggio:

