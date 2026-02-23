Morte del piccolo Lorenzo a Sestu, la sindaca: “Comunità con il cuore spezzato”

Paola Secci, sindaca di Sestu, ha commentato la triste notizie della morte del piccolo Lorenzo, rimasto soffocato da un pezzo di wurstel durante la cena.

I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi e, guidati telefonicamente dagli operatori del 118, hanno tentato di praticare le manovre di disostruzione in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Quando l’equipe medicalizzata è giunta sul posto, il piccolo era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione per quasi un’ora, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano.

“La notizia della morte del nostro piccolo Lorenzo ha spezzato il cuore dell’intera comunità. Un dolore che annienta, che lascia sgomenti e increduli. Davanti a una perdita così grande non esistono parole capaci di colmare il vuoto o di alleviare la sofferenza dei suoi genitori e familiari”, ha commentato la prima cittadina di Sestu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it