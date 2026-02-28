Parma-Cagliari, Pisacane: “Contento della prestazione dei miei ragazzi”

"Abbiamo speso moltissimo e nel finale non siamo riusciti a tenere un certo tipo di pressione, merito anche al Parma", aggiunge il tecnico

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato il pareggio per 1-1 maturato allo stadio Tardini contro il Parma di Cuesta, nel match valido per la 27a giornata di Serie A e che porta i rossoblù a 30 punti in classifica.

“Sono contento della prova dei miei, venire qui con diversi assenti, con tanti giovani, a fare una prestazione di alto livello per 70’ non è banale. Abbiamo speso moltissimo e nel finale non siamo riusciti a tenere un certo tipo di pressione, merito anche al Parma”, dichiara il tecnico rossoblù.

Sulla quota salvezza: “Non conosco la quota salvezza, non faccio tabelle, non ne sarei neanche in grado con grande onestà. Viviamo alla giornata, ribadisco, e nel breve periodo ci costruiamo futuro e serenità. Non guardiamo agli altri né facciamo la corsa su qualcuno. Abbiamo un margine ma dobbiamo continuare a spingere e lavorare”.

