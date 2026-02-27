Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali

Parma e Cagliari si sfidano in uno scontro diretto salvezza: le scelte dei due tecnici Fabio Pisacane e Carlos Cuesta

È uno snodo fondamentale nella corsa salvezza Parma-Cagliari, sfida tra due squadre che possono uscire definitivamente dalla zona calda della classifica con una vittoria oggi al Tardini.

Il Parma arriva all’appuntamento sull’onda dell’entusiasmo dopo l’impresa esterna contro il Milan, un successo che ha ridato fiducia all’ambiente e slancio alla squadra. Il Cagliari, invece, ha mosso la classifica con il pareggio contro la Lazio, senza però riuscire a sfruttare il fattore campo.

Le formazioni

Pisacane sceglie il 3-5-2 per il suo Cagliari. Tra i pali Caprile; in difesa Zé Pedro, Dossena e Rodríguez. Sugli esterni Obert e Palestra, con Adopo, Liteta e Sulemana in mediana. In attacco la coppia formata da Kilicsoy ed Esposito.

Cuesta invece si affida al solito Pellegrino in attacco, sostenuto dal fantasista Strefezza, il grande rinforzo di gennaio. In difesa l’eroe di San Siro Troilo.

Parma (3-5-2): Corvi; Troilo, Valenti, Britscghi; Del Prato, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

All. Cuesta

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Obert, Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana; Esposito, Kilicsoy.

All. Pisacane

