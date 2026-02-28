Sassari, noto deejay in manette per il reato di violenza sessuale

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si erano incontrati in un disco bar dove l'uomo stava lavorando

La Polizia di Stato di Sassari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un noto deejay locale, accusato di violenza sessuale. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, scaturisce da un’indagine lampo condotta dalla Squadra Mobile a seguito della denuncia sporta da una giovane donna.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si erano incontrati in un disco bar dove l’uomo stava lavorando. Sebbene l’approccio fosse iniziato in modo consensuale, la situazione è degenerata quando il dj avrebbe costretto la vittima a un rapporto completo, ignorando il venir meno dell’assenso della donna.

Gli investigatori hanno consolidato il quadro accusatorio attraverso l’escussione di testimoni, perquisizioni e riscontri tecnici che hanno confermato la versione fornita dalla parte offesa. L’indagato resta ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa degli sviluppi del procedimento.

