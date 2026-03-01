Cagliari, Deidda (FdI) su viale Merello: “Errore tagliare i parcheggi”

Si riaccende la polemica sulla riqualificazione di viale Merello a Cagliari. Al centro dello scontro politico la decisione di eliminare i parcheggi lungo la strada, una scelta che secondo il deputato Salvatore Deidda rischia di creare disagi a residenti, lavoratori e studenti universitari.

“Mi spiace doverlo ribadire: concordiamo sulla necessità di rifare i marciapiedi di viale Merello, una posizione che sosteniamo da anni sia come residenti sia come forza politica” premette Deidda. “Ci siamo impegnati concretamente per reperire i fondi per la progettazione durante l’Amministrazione Truzzu, ma eliminare i parcheggi è un errore”.

Per Deidda una decisione tale “serve solo ad aumentare il traffico nelle vie limitrofe e a sottrarre spazio prezioso non solo ai lavoratori, ai residenti e alle famiglie, ma anche agli studenti universitari”.

Il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera sottolinea come nel quartiere l’auto non rappresenti un lusso, ma una necessità. “Nel rione l’auto non è un lusso, né per i residenti né per chi vi lavora, come chi presta assistenza domiciliare. I bus non arrivano ovunque e parliamo di una zona collinare, popolata da anziani e persone con difficoltà motorie. Eliminando i parcheggi, si finisce per intasare le altre vie”.

Il parlamentare parla di “scelta demagogica anti-auto”, contestando anche la realizzazione di nuove piste ciclabili. “Basta con queste piste ciclabili realizzate dove non servono a nulla. Sarebbe sufficiente rifare i marciapiedi, proprio come fatto durante un esperimento della prima giunta Zedda. I parcheggi sono necessari“, conclude.

