Monserrato, occhione incastrato in una rete: salvato dai Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina a Monserrato, intorno alle 9.45, per soccorrere un volatile rimasto incastrato nella rete di protezione situata in prossimità di un campo da calcio.

Gli operatori hanno rapidamente posizionato una scala e raggiunto l’animale, riuscendo a liberarlo in sicurezza. Il volatile, un occhione, presentava ferite alle zampe e a un’ala.

Dopo il recupero, l’animale è stato affidato all’Agenzia Forestas, presso il Centro Allevamento e Recupero, dove riceverà le cure necessarie prima di essere reintrodotto in natura.

