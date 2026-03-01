San Gavino, trovato senza vita Giuseppe Caddia: era scomparso da giorni

È stato ritrovato senza vita nelle campagne di San Gavino Monreale il corpo di Giuseppe Caddia, l’uomo di 83 anni scomparso da circa dieci giorni.

Il rinvenimento è avvenuto in località “Funtan’e canna”, nella zona di Campu Linus, non lontano dalla statale 197 e a breve distanza dal centro abitato, nei pressi di un piccolo ruscello.

L’anziano viveva solo e la sua scomparsa aveva destato preoccupazione nella comunità. Le autorità sono intervenute sul posto per gli accertamenti di rito e per chiarire le cause del decesso.

