Scontro auto-scooter ad Assemini, centauro in ospedale

Incidente questa mattina ad Assemini, dove intorno alle 10.30 si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

All’arrivo delle squadre di soccorso erano già presenti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente dello scooter. Il centauro è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

