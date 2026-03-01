Incidente a Quartu, chi è la vittima: una tragica fatalità alla base del dramma

La vittima è Fabio Frau, di 56 anni: l'uomo non sarebbe uscito di strada con l'auto, bensì rimasto vittima di un'altra tragica dinamica

Si chiamava Fabio Frau, aveva 56 anni ed era residente a Quartu Sant’Elena la vittima del tragico incidente avvenuto intorno all’1 nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo lungo la strada provinciale 15, l’arteria che dal litorale quartese conduce verso Maracalagonis.

In un primo momento si era ipotizzata un’uscita di strada, ma la dinamica appare diversa. L’uomo si sarebbe fermato all’altezza di via Marco Polo, probabilmente per un guasto alla sua Lancia o per un’altra causa ancora da accertare. Per ragioni in fase di verifica, l’auto si sarebbe mossa improvvisamente sull’asfalto, finendo per travolgerlo e ucciderlo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Presente anche la Polizia del commissariato di Quartu e gi agenti della Stradale per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare il corpo dell’uomo.

