Guspini, incendio in garage: evacuata una palazzina

Un incendio è divampato nella serata di domenica 1 marzo 2026 all’interno di un garage seminterrato a Guspini. Le fiamme si sono sviluppate in uno stabile a uso abitativo disposto su due piani fuori terra, generando momenti di apprensione tra i residenti.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, supportata da un’autobotte per il rifornimento idrico e da un mezzo dedicato al ricambio degli autorespiratori, inviati dalla centrale operativa del Comando provinciale di Cagliari. L’azione coordinata dei soccorritori ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo.

All’interno del garage sono stati interessati dalle fiamme un quadriciclo a motore, un gommone con rimorchio e diverse attrezzature. Il tempestivo intervento ha impedito che l’incendio si propagasse agli appartamenti sovrastanti, che sono stati evacuati in via precauzionale fino al completamento delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul luogo dell’evento è giunta anche un’ambulanza del 118, presente a scopo precauzionale. Non si registrano feriti né persone coinvolte, mentre si segnalano danni alla facciata esterna sopra il garage. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.

