San Sperate, due giovani arrestati per spaccio: viaggiavano su auto con targa estera

In manette sono finiti due ragazzi di 23 e 21 anni trovati in possesso di oltre 48gr di hashish, piccola dose di cocaina e una pistola scacciacani

L’intervento notturno dei Carabinieri della Stazione di San Sperate ha portato all’arresto di due giovani disoccupati, rispettivamente di 23 e 21 anni e residenti a Monastir e Ussana, sorpresi con un carico di stupefacenti durante un controllo stradale. I due, già noti alle forze dell’ordine, viaggiavano a bordo di una Fiat 500 a noleggio con targa polacca; proprio l’insolita combinazione tra la targa straniera e la presenza di due ragazzi del posto ha spinto i militari ad approfondire la verifica, insospettiti anche dall’evidente nervosismo mostrato dai passeggeri.

L’ispezione accurata del veicolo e delle persone ha confermato i dubbi degli operanti, permettendo di rinvenire oltre 48 grammi di hashish, una piccola quantità di cocaina e 485 euro in contanti, somma ritenuta frutto dell’attività di spaccio già avviata. Le successive perquisizioni estese alle abitazioni dei due indagati hanno portato al sequestro di ulteriori 15 grammi di hashish e 16 grammi di marijuana, oltre al ritrovamento di una pistola scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza.

Al termine delle operazioni e delle formalità burocratiche, i giovani sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it