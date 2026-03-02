Pratobello24, mercoledì proposta di legge in aula: promotori e comitati presenti

A distanza di oltre dodici mesi dalla consegna delle 211.000 sottoscrizioni popolari in Consiglio regionale, mercoledì 4 marzo prende finalmente il via il percorso legislativo della proposta di legge Pratobello 24. L’iter entrerà nel vivo alle ore 10:30, quando la Commissione Ambiente e quella dedicata alle Attività Produttive, guidate rispettivamente da Roberto Li Gioi e Antonio Solinas, si ritroveranno in una riunione congiunta per dare inizio all’analisi del documento e al ciclo di audizioni.

Al centro del dibattito vi è la regolamentazione dell’installazione di parchi fotovoltaici a terra e aerogeneratori industriali, con l’obiettivo di integrare nel testo normativo i criteri di protezione e valorizzazione del territorio previsti dagli accordi internazionali e regionali.

Ad aprire la serie di confronti saranno proprio gli esponenti dei comitati territoriali, protagonisti della vasta mobilitazione che per un anno ha denunciato il rischio di speculazioni da parte dei grandi gruppi energetici globali ai danni del paesaggio sardo.

