Cagliari, il Prefetto Paola Dessì in visita alla Legione Carabinieri Sardegna

Nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, la storica Caserma “Zuddas” di Cagliari è stata il palcoscenico di un significativo vertice istituzionale. Il Prefetto di Cagliari, la Dottoressa Paola Dessì, si è recata in visita ufficiale presso il Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, dove è stata ricevuta dal Comandante della Legione, il Generale Francesco Rizzo, e dal Comandante Provinciale, il Generale Luigi Grasso.

L’incontro è entrato nel vivo presso la Sala “Generale Barisone”, dove è stato presentato un quadro analitico sull’assetto operativo dell’Arma in tutta l’Isola. Al centro del confronto, la fondamentale funzione delle Stazioni Carabinieri: presidi territoriali che, grazie alla loro distribuzione capillare, garantiscono sicurezza e ascolto anche nelle zone più remote e isolate dell’entroterra sardo.

Il Prefetto Dessì, nel siglare l’Albo d’Onore, ha espresso parole di profonda stima per l’impegno quotidiano dei militari a tutela della legalità. Ha inoltre rimarcato l’eccellente coordinamento e la sintonia d’intenti con gli attuali vertici dell’Arma, elementi giudicati essenziali per un efficace controllo del territorio. Questa visita suggella una collaborazione Stato-Arma sempre più stretta, mirata a consolidare la percezione di sicurezza tra i cittadini sardi.

