Notizie Cagliari Cagliari, il Prefetto Paola Dessì in visita alla Legione Carabinieri Sardegna

Cagliari, il Prefetto Paola Dessì in visita alla Legione Carabinieri Sardegna

Al centro del confronto, la fondamentale funzione delle Stazioni Carabinieri nei presidi territoriali con distribuzione capillare

Di
Redazione Cagliaripad
-

Nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, la storica Caserma “Zuddas” di Cagliari è stata il palcoscenico di un significativo vertice istituzionale. Il Prefetto di Cagliari, la Dottoressa Paola Dessì, si è recata in visita ufficiale presso il Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, dove è stata ricevuta dal Comandante della Legione, il Generale Francesco Rizzo, e dal Comandante Provinciale, il Generale Luigi Grasso.

L’incontro è entrato nel vivo presso la Sala “Generale Barisone”, dove è stato presentato un quadro analitico sull’assetto operativo dell’Arma in tutta l’Isola. Al centro del confronto, la fondamentale funzione delle Stazioni Carabinieri: presidi territoriali che, grazie alla loro distribuzione capillare, garantiscono sicurezza e ascolto anche nelle zone più remote e isolate dell’entroterra sardo.

Il Prefetto Dessì, nel siglare l’Albo d’Onore, ha espresso parole di profonda stima per l’impegno quotidiano dei militari a tutela della legalità. Ha inoltre rimarcato l’eccellente coordinamento e la sintonia d’intenti con gli attuali vertici dell’Arma, elementi giudicati essenziali per un efficace controllo del territorio. Questa visita suggella una collaborazione Stato-Arma sempre più stretta, mirata a consolidare la percezione di sicurezza tra i cittadini sardi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE