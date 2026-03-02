Alghero, tentato furto di rame all’ex Cra: i Barracelli sventano il colpo

Nella tarda serata di domenica, intorno alle 22:30, un intervento tempestivo del Comando Barracelli di Alghero ha permesso di sventare un furto di rame presso l’ex Centro Residenziale Anziani di viale della Resistenza. L’operazione rientra nel piano di sorveglianza straordinario voluto dal sindaco Raimondo Cacciotto per proteggere gli immobili comunali, recentemente presi di mira da ladri di metalli e vandali.

Durante il pattugliamento, gli agenti rurali hanno notato movimenti sospetti e ombre furtive all’interno della struttura; tuttavia, i malviventi sono riusciti a fuggire approfittando dell’oscurità e della fitta vegetazione, dileguandosi verso le aree campestri tra via Carbia e la strada provinciale 105.

Nella fretta di scappare, i responsabili hanno abbandonato sul posto un ingente carico di cavi elettrici appena estratti dagli impianti dell’edificio. Le successive ricerche dei Barracelli, estese a tutto il perimetro esterno e alle zone limitrofe, hanno portato al ritrovamento di altri sacchi colmi di guaine protettive, a testimonianza di incursioni illecite avvenute anche nei giorni precedenti. L’area è stata infine messa in sicurezza, confermando l’importanza del presidio costante per la tutela del patrimonio pubblico algherese.

