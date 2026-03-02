Luperto torna sull’addio al Cagliari: “C’erano state avvisaglie già a giugno”

Sebastiano Luperto, difensore della Cremonese ed ex centrale difensivo del Cagliari, è tornato a parlare del suo addio ai rossoblù a margine della sconfitta in campionato contro il Milan.

“Delle avvisaglie c’erano state anche a giugno, sono dinamiche del mercato. Conoscevo già il mister e mi sono integrato bene, sono contento”, ha dichiarato il calciatore classe 1996.

Dal suo arrivo alla Cremonese il club ha ottenuto un solo punto (nello 0-0 contro il Genoa) in 4 giornate, con 3 sconfitte maturate contro Atalanta, Roma e Milan che hanno fatto scivolare la squadra dell’altro ex rossoblù, Davide Nicola, al quartultimo posto in classifica con 24 punti (in coabitazione con il Lecce terzultimo).

