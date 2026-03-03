Incendio a Macchiareddu, in fiamme cabina elettrica di media tensione

Nel primo pomeriggio di lunedì 2 marzo, un incendio è divampato all’interno di una cabina elettrica di media tensione situata nel distretto industriale di Macchiareddu, nell’hinterland di Cagliari. L’episodio ha interessato un impianto posizionato in prossimità della seconda strada dell’agglomerato, rendendo necessario l’invio immediato dei soccorsi.
Dalla sede centrale del Comando provinciale è partita una squadra di pronto intervento, affiancata da un’autobotte per garantire il rifornimento idrico necessario.
Una volta interrotta l’alimentazione, i pompieri hanno completato lo spegnimento e messo in sicurezza l’intera area interessata dal rogo.
