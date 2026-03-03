Quartu, brutto scontro auto-scooter: motociclista ferito in ospedale

Fortunatamente, stando alle prime informazioni, nonostante il trasporto d'urgenza il motociclista non sarebbe in pericolo di vita

Poco prima delle ore 21:00 di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono stati chiamati a intervenire in viale Cristoforo Colombo, a Quartu Sant’Elena, a causa di un sinistro stradale che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter.

Sul luogo dell’incidente è giunta tempestivamente una squadra operativa della sede centrale di viale Marconi, che si è occupata di mettere in sicurezza i mezzi incidentati e di bonificare la carreggiata per ripristinare la viabilità.

Il conducente dello scooter, rimasto ferito nell’impatto, è stato prontamente assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale; stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero critiche. Presenti anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito e per accertare l’esatta dinamica dello scontro.

