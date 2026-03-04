Quartu, sorpreso con 4 droghe diverse: nei guai un 29enne

Operazione antidroga nella serata di ieri a Quartu Sant’Elena. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza un 29enne disoccupato, residente a Quartucciu e già noto alle Forze di Polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato durante un ordinario servizio di controllo del territorio mentre percorreva una via cittadina alla guida di un’utilitaria presa a noleggio. Durante le verifiche di routine, il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale e veicolare, successivamente estesa anche all’abitazione.

L’attività ha portato al rinvenimento di un vero e proprio “campionario” di sostanze illecite: oltre 33 grammi di cocaina, quasi 21 grammi di Mdma, circa 12 grammi di hashish e una modica quantità di marijuana. Sequestrati anche materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e 1.385 euro in contanti, ritenuti il presumibile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà trasmesso al Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per le analisi quantitative e qualitative. Il 29enne, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna davanti all’Autorità Giudiziaria.

