Sardi bloccati a Dubai, contatti con le compagnie aree per il rimpatrio

Msc Crociere ha intensificato le trattative con le principali aerolinee, focalizzandosi sulla cooperazione con Emirates ed Etihad Airways, “al fine di individuare e garantire voli di rientro per i nostri ospiti nel più breve tempo possibile”. Attraverso una nota ufficiale, il gruppo ha aggiornato la situazione dei 563 passeggeri italiani attualmente bloccati a bordo della Msc Euribia nel porto di Dubai, tra i quali figura anche una delegazione di circa dieci cagliaritani.

Dalla compagnia giungono rassicurazioni sullo stato d’animo dei viaggiatori: “La situazione a bordo continua ad essere serena. Gli ospiti ricevono aggiornamenti regolari e tempestivi sull’evoluzione degli eventi e continuano ad avere pieno accesso a tutti i servizi e alle strutture della nave. La Compagnia garantisce costantemente elevati standard di assistenza, comfort e supporto”.

Le difficoltà principali riguardano la gestione dei flussi aerei, con Msc che preme per ottenere corsie preferenziali. Tuttavia, i vettori che hanno ripreso i collegamenti nella regione stanno dando priorità ai passeggeri seguendo il criterio della cronologia delle prenotazioni originali. Per ovviare a questi rallentamenti, la società riferisce: “Stiamo anche cercando di ottenere dalle compagnie aeree la massima priorità per tutti gli ospiti; al momento, le compagnie aeree che hanno ripreso le operazioni nell’area hanno comunicato che seguiranno un ordine di precedenza basato sulla data originaria del volo. Per accelerare ulteriormente le operazioni di rimpatrio, stiamo valutando soluzioni alternative, tra cui l’organizzazione di voli charter in partenza da Dubai, Abu Dhabi o Muscat”.

Infine, l’azienda sottolinea come ogni passaggio sia condiviso con i vertici diplomatici e governativi: “Allo stesso tempo manteniamo un coordinamento continuo e diretto con le autorità locali, le Ambasciate e i Ministeri degli Affari Esteri competenti, al fine di sostenere e facilitare il rientro in sicurezza dei nostri ospiti”.

