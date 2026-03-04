8 anni senza Davide Astori, il 4 marzo 2018 ci lasciava l’ex difensore del Cagliari

Il 4 marzo 2018 resta una data scolpita nel dolore per il calcio italiano, segnata dalla drammatica perdita di Davide Astori.

Il capitano della Fiorentina, esempio cristallino di integrità e calore umano, fu trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine, proprio alla vigilia di un match di campionato.

Oggi, a otto anni da quella tragica mattina, l’eredità morale di Davide rimane più viva che mai. Il suo ricordo unisce in un abbraccio ideale intere tifoserie: da quella viola, che lo ha eletto a guida eterna, a quella del Cagliari, piazza dove il difensore ha vissuto sei stagioni fondamentali per la sua crescita professionale e umana, lasciando un segno profondo nel cuore della Sardegna.

