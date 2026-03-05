Villasor, evade dai domiciliari e ruba in casa di un anziano: 28enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Villasor hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 28enne di origini marocchine, residente nel centro agricolo e già gravato da precedenti. Il giovane, disoccupato e coniugato, è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel penitenziario di Uta su disposizione del Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una specifica richiesta di inasprimento della misura cautelare avanzata dai militari dell’Arma. L’uomo, infatti, era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma lo scorso 25 febbraio aveva violato le restrizioni imposte dal giudice. Dopo essersi allontanato arbitrariamente di casa, si era introdotto nell’abitazione di un pensionato di 93 anni, mettendo a segno un furto. In quella circostanza, i Carabinieri lo avevano sorpreso in flagranza, riuscendo a recuperare la refurtiva e a restituirla all’anziano proprietario.

La gravità della condotta e la palese inosservanza delle prescrizioni hanno indotto l’Autorità Giudiziaria a ritenere non più idonea la detenzione domiciliare. Concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri, il magistrato ha ordinato il trasferimento del ventottenne presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas”, dove rimarrà a disposizione della magistratura.

