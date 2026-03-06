Villasor, chi era la vittima dello schianto sulla 196 | Cgil: “Strade inadeguate”

Si chiamava Salvatore Murru e aveva 40 anni l’uomo morto questa mattina in un incidente stradale sulla Strada statale 196, all’altezza di Villasor. Murru lavorava per Terna e stava andando al lavoro quando la Smart che guidava si è scontrata frontalmente con un furgoncino. L’impatto è stato violentissimo e per il quarantenne non c’è stato nulla da fare.

Sulla tragedia interviene la Filctem Cgil Sardegna, che in una nota esprime “le più sentite condoglianze e la vicinanza alla famiglia e a tutti i compagni, colleghi e amici che hanno conosciuto e apprezzato Salvatore, come persona e come collega di lavoro”.

Il sindacato sottolinea come le circostanze dell’incidente saranno accertate, ma evidenzia anche le criticità della rete viaria nell’isola. “Gran parte delle strade della Sardegna sono inadeguate ai volumi di traffico, spesso in condizioni di scarsa manutenzione e carenti dei più ordinari interventi che ne garantiscano la percorrenza in sicurezza”, si legge nella nota.

La Filctem ricorda inoltre che i lavoratori del settore elettrico operano quotidianamente, spesso in condizioni difficili, per garantire il servizio a cittadini e imprese. “Non possiamo arrenderci al crescente elenco quotidiano di lutti sul lavoro – conclude il sindacato – occorre intensificare le azioni affinché lavoratrici e lavoratori possano svolgere la loro attività in sicurezza, nei luoghi di lavoro e sulle strade che devono percorrere per raggiungerli”.

