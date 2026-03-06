Assemini, due turisti della Repubblica Ceca salvati a “Gutturu Mannu”

Nonostante la lunga esposizione agli elementi e la fatica del percorso impervio, i turisti sono stati trovati in buone condizioni fisiche

Si è conclusa con un sospiro di sollievo la disavventura di due turisti della Repubblica Ceca, dispersi dalle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 6 marzo 2026, nella zona di Gutturu Mannu, nel territorio di Assemini. L’allarme è scattato intorno alle 5:00, quando la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha attivato i protocolli di ricerca su segnalazione del 112.

Sul campo è intervenuta una squadra di pronto intervento affiancata dal nucleo specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha dovuto operare in un contesto ambientale particolarmente ostico, reso ancor più insidioso dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno flagellato l’area durante la mattinata. Dopo aver setacciato circa 6 chilometri di sentieri ripidi e fitta vegetazione, gli specialisti SAF sono riusciti a individuare i due giovani alle 9:15.

Nonostante la lunga esposizione agli elementi e la fatica del percorso impervio, i turisti sono stati trovati in buone condizioni fisiche; loro stessi hanno confermato di non necessitare di assistenza medica, rendendo superfluo l’intervento del 118.

