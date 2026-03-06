Cagliari, terremoto nella Primavera: esonerato il tecnico Pisano

Il Cagliari esonera l’allenatore della Primavera Francesco Pisano insieme al vice Rubicini e al preparatore Di Franco

Il Cagliari ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della formazione Under 20 Francesco Pisano, il vice Alessio Rubicini e il preparatore dei portieri Simone Di Franco.

“A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”, si legge nella nota diffusa dal club rossoblù.

Pisano guidava la formazione Primavera dalla scorsa estate, quando era stato scelto per prendere il posto di Fabio Pisacane, promosso nello staff della prima squadra.

Classe 1986, l’ex difensore è stato una delle bandiere del Cagliari tra il 2004 e il 2015, dove ha collezionato 231 presenze in rossoblù, diventando uno dei giocatori più rappresentativi in quegli anni. Fatale per Pisano la sconfitta di mercoledì per 3-1 contro il Torino, che lascia il Cagliari al penultimo posto del campionato di categoria a 10 giornate dal termine.

