Incidente sulla 195 a Sarroch, auto si ribalta: ferito un 25enne

Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 lungo la Statale 195, nel tratto compreso tra il chilometro 19 e il 20, nel territorio di Sarroch, in direzione Cagliari.

Per cause ancora da accertare, un ragazzo di 25 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro il guard rail e ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento portuale dei Vigili del fuoco di Cagliari, che ha provveduto a liberare il giovane rimasto all’interno dell’abitacolo.

Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi ferite: è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito in ambulanza in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

