Tentata truffa sventata alle Poste: impiegata salva cliente nel Cagliaritano

Una tentata truffa ai danni di un cliente è stata sventata grazie alla prontezza di una operatrice di sportello di Poste Italiane in un ufficio postale del Cagliaritano.

Nei giorni scorsi l’uomo si è presentato allo sportello del suo ufficio postale abituale con l’intenzione di effettuare diversi bonifici per un importo complessivo di alcune migliaia di euro. L’impiegata ha subito intuito che le operazioni potevano essere sospette e, mentre avviava la procedura, ha iniziato a fare alcune domande per comprendere meglio la situazione.

Il cliente ha raccontato di aver inserito i propri dati in un annuncio promozionale di una società di investimento. Poco dopo era stato contattato telefonicamente da un presunto broker e aveva già effettuato un primo bonifico di 250 euro. In pochi giorni, sulla piattaforma online indicata dai truffatori, risultava accreditata sia la somma investita sia una consistente quota di interessi.

Durante il colloquio il cliente ha anche spiegato che non era riuscito a effettuare altri bonifici tramite il suo conto. Per questo motivo, sempre su indicazione della presunta società di investimento, gli era stato suggerito di completare le operazioni allo sportello. I truffatori lo avevano inoltre avvertito che il personale avrebbe potuto cercare di dissuaderlo e lo avevano invitato a non dare ascolto a eventuali consigli.

L’operatrice ha quindi verificato che l’operatività del conto era stata bloccata dal Centro Prevenzione Frodi di Poste Italiane. Informato dell’accaduto, il direttore dell’ufficio ha contattato il presidio territoriale del Fraud Management, che ha fornito le indicazioni operative per gestire il caso.

Grazie anche al confronto con il Centro di Monitoraggio Antifrode, al cliente è stata spiegata nel dettaglio la situazione. La gestione della vicenda è avvenuta in collaborazione con la Polizia Postale, che ha ascoltato l’uomo e raccolto la denuncia.

