Selargius, 27enne in manette: è accusato di spaccio, ricettazione ed evasione

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno rintracciato e tratto in arresto un ventisettenne residente nel comune, disoccupato e con diversi precedenti alle spalle. L’operazione è scattata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il giovane deve espiare una pena residua di due anni e quattro mesi di reclusione, frutto di una condanna definitiva per un cumulo di reati accumulati nel tempo. Il suo fascicolo giudiziario delinea un profilo criminale eterogeneo: le sentenze riguardano infatti episodi di spaccio di stupefacenti, ricettazione, porto abusivo di armi ed evasione.

Dopo il fermo e l’espletamento delle formalità burocratiche in caserma, i militari hanno provveduto al trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per lo scontamento della detenzione.

