Sanità in crisi e lunghe liste d’attesa: Cagliari scende in piazza per manifestare

In data odierna, sabato 7 marzo 2026, la città di Cagliari ospita una mobilitazione di carattere regionale a sostegno del servizio sanitario pubblico. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento dei Comitati Sardi, nasce per accendere i riflettori sulle criticità strutturali che colpiscono la sanità isolana, con particolare riferimento all’allungamento dei tempi per le prestazioni specialistiche, alla riduzione degli organici e alle oggettive difficoltà operative dei presidi ospedalieri.
Circa mille partecipanti si sono dati appuntamento nel piazzale antistante la Basilica di Bonaria per dare inizio a un corteo diretto verso la sede del Consiglio Regionale in via Roma.
I manifestanti intendono sollecitare le istituzioni affinché vengano adottate misure correttive per contrastare il progressivo indebolimento dell’assistenza territoriale e garantire l’effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza su tutto il territorio regionale.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it