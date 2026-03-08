Discarica abusiva scoperta a Pabillonis: denunciato un 45enne

Un’area trasformata in discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri durante un controllo nel centro abitato di Pabillonis, nel Sud Sardegna.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione locale in collaborazione con la Polizia Locale, al termine di una mirata attività ispettiva su un terreno di circa 2.400 metri quadrati situato accanto a un’abitazione privata.

Nel corso delle verifiche è emerso che l’area era stata trasformata in un sito di stoccaggio illecito di rifiuti. L’utilizzatore del terreno, un disoccupato di 45 anni del posto, avrebbe accumulato nel tempo rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, senza possedere le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, i materiali rinvenuti deriverebbero con ogni probabilità da una precedente attività di riparazione di autoveicoli. All’interno dell’area sono stati trovati anche veicoli fuori uso e numerosi componenti meccanici smontati e accantonati senza alcun rispetto delle norme per la tutela del suolo e dell’ambiente.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno denunciato l’uomo all’Autorità giudiziaria. Il 45enne dovrà rispondere di gestione non autorizzata di rifiuti e di violazioni legate al corretto trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso.

