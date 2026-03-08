Incidente a Serrenti, chi era la vittima: addio a Diego Murru

Si chiamava Diego Murru l’uomo di 40 anni che ha perso la vita questa mattina, domenica 8 marzo, in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Serrenti.

Lo schianto si è verificato lungo la Strada Provinciale 56, nel tratto che collega Samassi e Serrenti. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo: l’auto condotta dall’uomo sarebbe uscita di strada finendo nella cunetta di un campo adiacente alla carreggiata.

Durante l’impatto il conducente, classe 1985, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato purtroppo travolto dalla stessa vettura. Per il 40enne, agricoltore originario di Samassi, non c’è stato nulla da fare. Lascia un figlio.

I funerali si svolgeranno lunedì 9 marzo alle 15.30 nella parrocchia Beata Vergine di Monserrat a Samassi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it