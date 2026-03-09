Cagliari, posta la prima pietra d’inciampo in ricordo di Mario Giovanni Pani

Il selciato di Cagliari si arricchisce di un frammento di storia che invita alla sosta e alla riflessione. La città ha posato la sua prima pietra d’inciampo, dedicandola alla memoria di Mario Giovanni Pani, giovane concittadino vittima della ferocia nazifascista.

La vicenda di Pani è quella di un destino spezzato nel fiore della giovinezza. Poco più che ventenne, nel 1944, venne deportato come prigioniero politico nel campo di concentramento di Flossenbürg.

La sua agonia si concluse un anno dopo, nel 1945, nel tristemente noto campo di sterminio di Bergen-Belsen. In quel medesimo luogo di orrore e privazioni trovarono la morte, negli stessi mesi, anche Anna Frank e sua sorella Margot.

